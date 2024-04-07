В начале лета Россия начнет наступление на Донбассе, – Буданов о дальнейшем ходе боевых действий
Источник:ARD
Россия активизировала свои усилия на фронте. Глава ГУР отметил, что уже летом Россия может начать наступление на Донбассе.
Кирилл Буданов в интервью сказал, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая. По его словам, до конца весны в Украине ожидают активизацию российских наступательных действий.
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До определенного момента изменений не будет
Буданов объяснил, что Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны – начале лета, прежде всего под Донецком. Он очертил, как будут происходить эти действия. Россияне немного продвинутся в сторону Часового Яра и будут двигаться к Покровску.
При этом глава ГУР считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет.
Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления в этом году, однако подробнее говорить об этом он не стал.
Уже в который раз главный разведчик повторил, что Украина нуждается в "дополнительных объемах артиллерийских систем, дополнительных объемов боеприпасов".
Зеленский также высказывался о дефиците
- Украина испытывает на себе недостаток боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Владимир Зеленский сказал, что это не дает нам возможности контрнаступать.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью сказал, что наше государство не имеет снарядов для того, чтобы проводить контрнаступательные действия. В то же время он отмечал, что Украина будет срывать планы оккупантов.
- В то же время он отметил, что удалось достичь честного распределения имеющихся снарядов между бригадами, находящихся на наиболее напряженных направлениях.