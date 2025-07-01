Россияне имеют успехи на Юге: обзор фронта от ISW

Оккупанты пытаются проводить наступательные действия вдоль всей линии фронта. На Сумщине продвижение врага удалось остановить. Тем временем противник активизировал атаки на Запорожье.

Так, на протяжении нескольких дней оккупанты пытаются захватить населенный пункт Каменское в Запорожской области. Это господствующая высота, которая позволит врагу выйти на автомобильную трассу и обстреливать окрестности Запорожья из артиллерии, передает 24 Канал.

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Оккупанты имели успех на Юге

Так, Институт изучения войны сообщает, что недавно захватчики продвинулись в восточной части Каменского (на юго-запад от Орехова). Об этом свидетельствуют геолокационные кадры за 30 июня.

Кроме того, российские военные блогеры утверждают, что противник недавно продвинулся в направлении Гуляйполя. Говорят, что оккупанты вошли в центральную часть Малиновки (восток от Гуляйполя). Впрочем, подтверждения этого заявления нет.

Обстановка в Запорожской области / Фото ISW

Враг рвется к Купянску и к админгранице с Днепропетровской областью

Также геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, подтверждают продвижение российских сил на запад и северо-запад от Ивановки (восточнее Купянска.

Враг приблизился к Купянску / Фото ISW

Кроме того, враг имел успех на Новопавловском направлении. Снимки за 30 июня показывают, как подразделения 30-й мотострелковой бригады поднимают флаг в Новониколаевке (северо-восток от Новопавловки), что свидетельствует о недавнем захвате населенного пункта.

Противник захватил Новониколаевку / Фото ISW

Обратите внимание! В Украине уверяют, что российские войска не занимают ни одной территории в Днепропетровской области, хотя бои идут у границы с Донецкой областью.

На остальных направлениях продолжаются ожесточенные бои. Горячее всего – на Покровском. Здесь враг сосредотачивает удары в районе трассы Т-0504 Покровск – Константиновка.