В одном из российских подразделений отказались атаковать Харьковскую область, – "Атеш"
Источник:"Атеш"
Ситуация на Харьковщине остается сложной, но Силы обороны ее контролируют. По информации от агента движения "Атеш", одно из российских подразделений наотрез отказалось идти на штурм в Харьковской области.
Все потому, что там хорошо осведомлены о качественных укреплениях на российско-украинской границе. Также они были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций российской армии.
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Оккупанты опасаются украинской обороны
Один из агентов "Атеш", который служит в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса вооруженных сил России, сообщил, что часть оккупантов отказалась идти на штурм на Харьковщине.
Все из-за того, что солдаты были свидетелями неудачных российских диверсионно-разведывательных операций, а также они хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе.
Несмотря на это, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. (Опознавательные знаки, кстати, наносятся за свой счет). Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги,
– отмечается в сообщении "Атеш".
Наступление россиян на Харьковщине: последние новости
- В Белом доме считают, что российские войска увеличат интенсивность огня и перебросят на Харьковщину дополнительные войска, чтобы создать там буферную зону.
- В Генштабе сообщили о тяжелой ситуации в Харьковской области. Кроме боевых действий в районах Липцов и Волчанска, продолжаются столкновения за контроль над населенными пунктами возле границы, которые ранее находились в серой зоне.
- В частности, на фоне наступления на Харьковщину россияне усилили обстрелы региона. Из-за этого тревога в регионе продолжалась более 13 часов, что стало рекордом за время войны.