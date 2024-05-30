Россияне застряли: генерал армии в отставке очертил ситуацию на Харьковщине

Россия начала наступление на Харьковскую область 10 мая. Там до сих пор продолжаются боевые действия, враг пытается атаковать позиции украинских военных, однако Силам обороны удается мужественно противостоять оккупантам.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия намеревалась начать стратегическое наступление, собрав до 50 тысяч военных и немалое количество техники. Враг планировал двигаться вглубь Харьковщины, чтобы иметь перспективный плацдарм для обстрела Харькова и захвата этого города.

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Планы россиян на Харьковщине

Враг, по словам Маломужа, намеревался создать полуокружение Харькова, захватив населенные пункты вокруг. Целью был обстрел города, чтобы создать предпосылки для выезда харьковчан и разрушать инфраструктуру.

Таким образом россияне хотели нейтрализовать центр военно-промышленного комплекса и концентрации основных сил и средств наших войск в регионе. Им этого не удалось, потому что спешили, из-за опасений поставки Украине боеприпасов западного и советского производства,

– сказал он.

Партнеры Украины сообщили, что ускорят процедуру поставки боеприпасов, поэтому оккупанты двинулись на Волчанск и Липцы преждевременно. Там развивается наступление тактического уровня.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Линии обороны ВСУ

По мнению Николая Маломужа, Вооруженным Силам Украины не удалось удержать первую линию обороны из-за того, что она не была достаточно мощной. Однако на второй и третьей линиях есть все для того, чтобы давать отпор российским военным.

Оккупанты зашли в некоторые населенные пункты и застряли там из-за того, что мы (ВСУ – 24 Канал) хорошо подготовили вторую линию обороны и третью, которая еще более мощная. Силы обороны не только сдерживают врага, но и начали наносить контрудары,

– отметил он.

На Харьковщине враг имеет большие потери среди личного состава, уничтожено десятки танков, БТРов, БМП и артиллерийских систем.

Противодействие врагу

Украинская разведка, радиолокационные и космические средства фиксируют перемещение группировок российских сил и готовятся к противодействию оккупантам, чтобы уменьшить их наступательные возможности.

Несмотря на то, что россияне прошли первую линию обороны в отдельных секторах, украинские военные остановили их атаки и накапливают мощные резервы для нанесения контрударов или уничтожения российских сил, которые враг может подтягивать для наступления на других направлениях,

– отметил генерал.

Он отметил, что россияне могут пытаться осуществлять провокации на Сумщине, однако больших резервов для наступления там у них нет.

Наступление на Харьковщину