Двойная цель: ВСУ объяснили, почему враг наращивает активность на Купянском направлении

Вооруженные Силы пресекли попытки наступления захватчиков вблизи города Купянск, привлекая к обороне дополнительные резервы. Учитывая это, Россия временно снизила активность на этом направлении для перегруппировки своих войск.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его убеждению, надежды России на реванш на этом направлении бесполезны.

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Оккупанты жаждут моральной сатисфакции

В случае наступления на Купянск и Лиман, враг имеет двойную цель: отвлечь Вооруженные Силы по другим направлениям и совершить реванш за поражение прошлой осенью. Тогда в результате Балаклейско-Купянской операции Украина не только освободила значительные территории, но и захватила значительное количество новой техники.

По подсчетам Wall Street Journal, в сентябре 2022 года оккупанты покинули под Изюмом около 900 танков и БМП . В тот момент эта цифра превышала совокупное количество тяжелой техники, переданной Украине партнерами.

"Именно на Харьковщине потерпела крах раздутая российской пропагандой "непобедимость второй армии мира". Поэтому продвижение на этом направлении дает оккупантам хоть какую-то моральную сатисфакцию за прошлогодний разгром", – убежден Череватый.

Однако попытки наступления России ведут лишь к системным потерям. Украинские воины каждый день и каждый час делают все для того, чтобы уничтожить военную мощь страны-агрессора на много лет вперед. России потребуется много времени для того, чтобы восстановить человеческие и технические резервы, утраченные при таких попытках наступления.

Ранее Череватый подтвердил, что Украина усилила свою группировку на Купянском направлении, перекинув некоторые резервы. Благодаря усилению наших позиций движение оккупантов вперед было остановлено.

Сергей Череватый о Купянском направлении: смотрите видео

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