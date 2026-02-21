Планов у них было немало: Сырский рассказал, как ВСУ смогли сорвать наступление россиян
- Россия планировала широкомасштабное наступление в 2025 году, однако ВСУ сорвали эти планы благодаря действиям на приграничных направлениях и контрнаступлению на юго-восточном участке фронта.
- Украинские силы провели наступательные операции в Белгородской и Курской областях, что заставило российские войска перегруппироваться и отложить наступление.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия продемонстрировала стойкость в войне против "самой большой и мощной армии Европы". По его словам, в 2025 году Россия готовила широкомасштабное наступление, однако эти планы удалось сорвать.
Украинская армия демонстрирует устойчивость в войне, которая "превосходит все мыслимые и немыслимые масштабы". Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Le Monde.
Что известно о планах России, которые сорвали Силы обороны?
По словам Сырского, Россия готовила свои войска к проведению широкомасштабной наступательной операции. Москва планировала захватить весь Донбасс, территории в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также создать буферную зону на Харьковщине и Сумщине. Однако реализовать эти намерения не удалось.
Главком назвал две ключевые причины срыва планов России. Первая – действия украинских сил на приграничных с Россией направлениях. В марте – апреле ВСУ провели наступательные операции в Белгородской области, а в мае – июне – в Курской, что заставило врага перегруппировать войска и отложить запланированное наступление. Вторая причина касается юго-восточного участка фронта. В августе российские войска начали наступление в направлении Доброполья с целью окружения агломерации Покровск – Мирноград и возможного продвижения в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.
В ответ ВСУ начали контрнаступление, в результате чего передовые подразделения 51-й армии России оказались под угрозой окружения, а российское командование было вынуждено перебросить морскую пехоту на это направление.
Где продолжаются ожесточенные бои на фронте?
Военный обозреватель Денис Попович отметил для 24 Канала, что украинские силы осуществили контратаки в районе Гуляйполя для стабилизации ситуации и срыва планов России на наступление весной и летом. Российское командование планировало окружить Гуляйполе с севера и юга, но украинские действия препятствуют этим планам.
79 ОДШБр сообщает, что Россия пытается окружить украинских десантников в Мирнограде. Враг и в дальнейшем действует малыми группами и иногда использует легкую технику.
За последние сутки Силы обороны Украины смогли улучшить позиции на севере Харьковской области, на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях. Российские войска не достигли успеха на большинстве направлений, в частности на Купянском, Славянском, Константиновка-Дружковка и Херсонском.