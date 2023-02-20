Наступление России забуксовало, враг имеет частичный успех только на 2 участках, - Жданов

Сегодня самые горячие участки фронта близ Бахмута и Угледара, где украинские защитники героически сдерживают атаки врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ситуация на линии столкновения очень трудная, но контролируемая со стороны сил обороны Украины.

Смотрите также ВСУ мощно избивают: наступление россиян на Востоке буксует, несмотря на подкрепление

За последние сутки продвижения врага нет

Он отметил, что оккупанты еще имеют частичный успех северо-восточнее Сватового, где они двигаются в сторону Купянска, и севернее Бахмута. На остальных участках фронта ситуация стабилизирована и за последние сутки продвижения врага нет.

На южной окраине Бахмута ВСУ провели определенные контрнаступательные действия и отодвинули врага от трассы Бахмут – Константиновка. И сегодня трасса работает для обеспечения нашего гарнизона в Бахмуте,

– подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что в Угледаре ситуация стабилизирована. Противник до сих пор не может прийти в себя после поражений, которые украинские военные им там нанесли.

Что происходит на фронте: смотрите видео

По его словам, сейчас наблюдаем на фронте то, что за неделю ВСУ удалось заставить окупантов забуксовать в его наступлении.

"Мы купировали почти все наступательные действия врага, за исключением некоторых участков фронта, где они продолжают медленно продвигаться. В целом таких анонсировавшихся масштабных наступательных действий Россия не смогла продемонстрировать на всем участке от Сватова до Угледара", – считает Олег Жданов.

Ситуация вблизи Бахмута: важное