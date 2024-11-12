Хотя наступление продолжается: российская армия столкнулась с серьезной проблемой

Сейчас российская армия ведет активные штурмы сразу на нескольких направлениях и продолжает продвигаться. Однако наступление стремительно истощает ресурсы России, поэтому противник уже столкнулся с серьезной проблемой.

Об этом 24 Каналу сказал OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко. Он объяснил, откуда Россия берет ресурсы для боев высокой интенсивности.

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Новая тактика России

По прогнозам украинского командования и экспертов, к этому времени оккупанты уже должны были бы исчерпать свои ресурсы. OSINT-аналитик отметил, что сейчас оккупационная армия истощена, но Кремлю удалось найти новую тактику для привлечения личного состава к штурмам.

Страна-агрессор собирает силы и новые группировки всеми возможными путями. Даже из тех родов войск, которые вообще не должны участвовать в штурмах,

– сказал Кононученко.

Например, буквально несколько недель назад россияне распространили информацию о том, что формируют штурмовые подразделения для атак в Донецкой области из подразделений ракетных войск стратегического назначения. Фактически тех, кто должен управлять ядерным оружием. Кроме этого, Россия привлекает северокорейских военных в Курской области, чтобы избежать переброски сил из Украины.

Обратите внимание! Появилась информация, что российские генералы настаивают, чтобы Владимир Путин объявил новую волну мобилизации.

Россияне всячески пытаются дожать на всех направлениях, где сейчас наступают. Враг собирает максимум сил, чтобы иметь возможность поддерживать этот темп, однако такая тактика не может работать вечно.

Оккупанты не смогут долго находить резервные части и буквально отовсюду сгребать людей. Рано или поздно этот ресурс закончится. Вполне вероятно, что так они будут делать до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа,

– добавил OSINT-аналитик.

К слову, Владимир Путин мог дать приказ вытеснить ВСУ из Курской области России до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.