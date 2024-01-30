Когда исчерпается наступление России и что будет с врагом весной: Буданов заинтриговал ответом
Россия ведет активную наступательную операцию на фронте против Украины. Однако уже через некоторое время это российское наступление может иссякнуть.
В частности, это может произойти уже в начале весны. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.
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Когда именно иссякнет наступление России
Буданов подчеркнул, что наступательная операция России началась в ноябре 2023 года и уже длится два с половиной месяца. В то же время со временем это наступление врага иссякнет полностью.
Еще нет (наступление россиян не иссяк – 24 Канал). Ближе к весне
подчеркнул глава ГУР.
Он также добавил, что назвать результаты российского наступления какими-то большими будет неправдой. Несмотря на это, Буданов признал, что у Авдеевки в Донецкой области у врага все же есть определенное продвижение.
Какова будет ситуация у россиян весной
Глава украинской разведки также отметил, что пока тот результат, полученый в наступлении оккупанты, не является тем на который они рассчитывали.
"Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже около такого нет" подчеркнул Буданов.
Глава разведки также сказал, что, как и по правилам любой игры, когда ход противника закончится, начнется ход украинских войск.
Что изменилось на фронте 30 января
- В Генштабе ВСУ 30 января рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Наибольшее количество боевых столкновений было на Авдеевском направлении, ведь оккупанты не оставляют намерений захватить город.
- В то же время, на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Однако враг не оставляет попыток выбить ВСУ из плацдарма и совершил 8 безуспешных штурмовых действий.
- Кроме того, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 960 захватчиков. Более того, наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и самолет оккупантов.