Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что Путин выбирает войну как меньшее зло, ведь ее прекращение повлечет внутренний коллапс.

Смотрите также: Железнодорожное сообщение России с оккупированным Крымом нарушено: в чем причина

Почему Россия продолжает войну, несмотря на экономический кризис?

"Речь идет о Днепропетровской, Сумской или Харьковской области, а это даже не те территории, которые незаконно внесены в российскую конституцию и где Путин требует вывода украинских войск. Это совершенно другие регионы, но Кремль это не смущает", – подчеркнул Чаленко.

Это демонстрация дальнейшей ползучей кампании России на захват украинских земель и сигнал партнерам, что Москва не собирается останавливаться, хотя экономические предпосылки для этого есть.

Росстат недавно обнародовал данные об обвале ряда показателей на треть за последний квартал, что подтверждает серьезный кризис российской экономики, несмотря на абсурдные попытки пропаганды скрыть это шутками на публичных мероприятиях.

Путин продолжает делать ставку на войну, потому что ее прекращение повлечет неконтролируемый криминальный кризис и кризис безопасности в регионах. Посмотрим, что предложит Трамп после встречи с Зеленским, но если американцы говорят, что мяч на стороне России, очевидно, что давление должно идти именно с американской стороны,

– отметил Чаленко.

Как удары украинских дронов влияют на экономику России?

Украинские дроны методично поражают не только нефтяную, но и газодобывающую инфраструктуру России – предприятия и заводы, работающие в этих отраслях.

"Россияне уже испытывают экономические проблемы. Это подтверждает пятичасовая прямая линия Путина, где социальные вопросы вышли на первое место, а тема так называемой "СВО" оказалась лишь на шестой позиции. В России инфляцию пытаются сдержать рекордной учетной ставкой. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина понимает, что делает, но спасти ситуацию не сможет", – объяснил Чаленко.

На внутреннем рынке России серьезный дефицит топлива, из-за чего эмбарго на экспорт бензина продлено до весны 2026 года – это свидетельствует о неспособности Кремля исправить ситуацию даже с помощью нефтеперерабатывающих мощностей Беларуси, Казахстана, Китая и других стран.

Критика тех, кто призывает сосредоточиться только на атаках по российским войскам на фронте, безосновательна – Украина должна действовать асимметрично. Полностью симметричные шаги в ответ приведут к проигрышу. Те действия, которые осуществляет Украина, – это шанс закрепить ничью, и это понимают на Западе,

– подчеркнул Чаленко.

Что еще известно о ситуации в России?