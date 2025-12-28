За 2025 год Россия перевыполнила план по набору людей в армию. По состоянию на 3 декабря Кремль привлек в ряды оккупантов 403 тысяч человек. В то же время сформировать стратегический резерв врагу не удалось, поскольку он "постоянно" задействует оперативный резерв для поддержки боевых действий в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Может ли Россия увеличить темпы наступления в следующем году?

Российская армия пока может только компенсировать потери, но не имеет достаточных резервов, чтобы усиливать отдельные участки фронта без переброски войск с других направлений.

Потребность перебрасывать резервы с одних участков фронта на другие для выполнения важных задач часто оставляет российские фланги уязвимыми, что иногда позволяет украинским войскам контратаковать и отбивать территории.

Например, недавно украинские войска отбили территории к северу от Гуляйполя и освободили часть российского плацдарма на Добропольском направлении во время наступления на Покровск в начале ноября.

Освобождение большей части Купянска стало тоже возможным из-за того, что российские силы были сосредоточены на других участках фронта, а в районе не было готовых резервов.

Сейчас вражеская армия не может открыть новый фронт и расширить ограниченные атаки в Сумской и Харьковской областях.

Ограниченное количество доступного личного состава, даже несмотря на общее численное преимущество населения, серьезно сдерживает российские операции и, вероятно, будет оставаться такой в следующем году.

Так что, оккупанты вряд ли смогут существенно изменить темп и масштаб своих наступательных действий вдоль линии фронта в 2026 году, если поддержка Украины сохранится на нынешнем уровне.

Медленный темп и ограниченный масштаб российского наступления объясняются не только нехваткой мобилизованных военных, но и тем, что минобороны России подготовило войска для позиционной, а не маневренной войны. Сейчас российская армия не может вести маневровые операции в нужных масштабах для быстрых прорывов и не способна устранить препятствия, которые мешают ускорить наступление.

Закончится ли война в 2026 году?