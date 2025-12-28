За 2025 год Россия перевыполнила план по набору людей в армию. По состоянию на 3 декабря Кремль привлек в ряды оккупантов 403 тысяч человек. В то же время сформировать стратегический резерв врагу не удалось, поскольку он "постоянно" задействует оперативный резерв для поддержки боевых действий в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Может ли Россия увеличить темпы наступления в следующем году?
Российская армия пока может только компенсировать потери, но не имеет достаточных резервов, чтобы усиливать отдельные участки фронта без переброски войск с других направлений.
Потребность перебрасывать резервы с одних участков фронта на другие для выполнения важных задач часто оставляет российские фланги уязвимыми, что иногда позволяет украинским войскам контратаковать и отбивать территории.
Например, недавно украинские войска отбили территории к северу от Гуляйполя и освободили часть российского плацдарма на Добропольском направлении во время наступления на Покровск в начале ноября.
Освобождение большей части Купянска стало тоже возможным из-за того, что российские силы были сосредоточены на других участках фронта, а в районе не было готовых резервов.
Сейчас вражеская армия не может открыть новый фронт и расширить ограниченные атаки в Сумской и Харьковской областях.
Ограниченное количество доступного личного состава, даже несмотря на общее численное преимущество населения, серьезно сдерживает российские операции и, вероятно, будет оставаться такой в следующем году.
Так что, оккупанты вряд ли смогут существенно изменить темп и масштаб своих наступательных действий вдоль линии фронта в 2026 году, если поддержка Украины сохранится на нынешнем уровне.
Медленный темп и ограниченный масштаб российского наступления объясняются не только нехваткой мобилизованных военных, но и тем, что минобороны России подготовило войска для позиционной, а не маневренной войны. Сейчас российская армия не может вести маневровые операции в нужных масштабах для быстрых прорывов и не способна устранить препятствия, которые мешают ускорить наступление.
Закончится ли война в 2026 году?
- Ситуация на фронте очень сложная. Россия ведет наступление на ключевых участках – Запорожье, Донецкую и Харьковскую области, продвигаясь несмотря на большие потери. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что хотя Россия иногда получает небольшие тактические успехи, война вряд ли завершится быстро и, вероятно, продлится весь 2026 год. Украина может изменить ход событий, если партнеры обеспечат ей надлежащее финансирование и помощь.
- Переговоры о завершении войны продвигаются медленно, и некоторые надеются на решение в 2026 году. В то же время делать точные прогнозы пока рано. Как заявил 24 Каналу вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, пока нет никаких признаков, что Путин хочет остановить войну – он считает, что может достичь больших успехов. Ситуацию осложняет и то, что США отдаляются от Европы.
- Россия готовится к затяжной войне, наращивая производство оружия для Украины и Европы с помощью союзников, которые обходят санкции. По словам офицера резерва Анатолия Храпчинского, в 2026 году Россия усилит атаки дронами и ракетами, расширит зоны поражения в Украине и будет давить на Европу гибридными методами.