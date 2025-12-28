За 2025 рік Росії перевиконала план із набору людей до війська. Станом на 3 грудня Кремль залучив до лав окупантів 403 тисяч осіб. Водночас сформувати стратегічний резерв ворогові не вдалося, оскільки він "постійно" задіює оперативний резерв для підтримки бойових дій в Україні, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Чи може Росія збільшити темпи наступу наступного року?

Російська армія наразі може лише компенсувати втрати, але не має достатніх резервів, щоб посилювати окремі ділянки фронту без перекидання військ з інших напрямків.

Потреба перекидати резерви з одних ділянок фронту на інші для виконання важливих завдань часто залишає російські фланги вразливими, що іноді дає змогу українським військам контратакувати та відбивати території.

Наприклад, нещодавно українські війська відбили території на північ від Гуляйполя та звільнили частину російського плацдарму на Добропільському напрямку під час наступу на Покровськ на початку листопада.

Звільнення більшої частини Куп'янська стало теж можливим через те, що російські сили були зосереджені на інших ділянках фронту, а в районі не було готових резервів.

Наразі ворожа армія не може відкрити новий фронт і розширити обмежені атаки в Сумській і Харківській областях.

Обмежена кількість доступного особового складу, навіть попри загальну чисельну перевагу населення, серйозно стримує російські операції і, ймовірно, залишатиметься такою у наступному році.

Отже, окупанти навряд чи зможуть суттєво змінити темп і масштаб своїх наступальних дій уздовж лінії фронту у 2026 році, якщо підтримка України збережеться на нинішньому рівні.

Повільний темп і обмежений масштаб російського наступу пояснюються не лише браком мобілізованих військових, а й тим, що міноборони Росії підготувало війська для позиційної, а не маневрової війни. Наразі російська армія не може вести маневрові операції в потрібних масштабах для швидких проривів і не здатна усунути перешкоди, які заважають прискорити наступ.

Чи закінчиться війна у 2026 році?