ВСУ придется принимать сложные оборонительные решения из-за наступления России, - ISW

Россия активизировала свои усилия на определенных отрезках фронта. Аналитики Института изучения войны считают, что из-за наступления, которое планирует Россия, украинским военным придется принимать сложные решения.

Россия значительно активизировалась на поле боя. Из-за промедления с предоставлением военной помощи США, нашей армии придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения о приоритетности в обороне.

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Россия компенсирует потери

В отчете говорится, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всей линии фронта. В частности, 4 апреля армия оккупантов провела механизированную атаку ротного уровня в направлении Часового Яра в Донецкой области. Ее результаты свидетельствуют, что военные агрессора успешно компенсируют вероятный рост потерь в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские военные неоднократно высказывались о задержке помощи от США. Это заставило наше государство уступить инициативу на поле боя. По их словам, украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону без понимания, когда и какую помощь получит страна.

Украинская армия вынуждена накапливать ресурсы.

Украинским силам придется принимать сложные решения относительно приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций,

– подытожили аналитики.

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