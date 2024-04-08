ВСУ придется принимать сложные оборонительные решения из-за наступления России, - ISW
Источник:ISW
Россия активизировала свои усилия на определенных отрезках фронта. Аналитики Института изучения войны считают, что из-за наступления, которое планирует Россия, украинским военным придется принимать сложные решения.
Россия значительно активизировалась на поле боя. Из-за промедления с предоставлением военной помощи США, нашей армии придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения о приоритетности в обороне.
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Россия компенсирует потери
В отчете говорится, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всей линии фронта. В частности, 4 апреля армия оккупантов провела механизированную атаку ротного уровня в направлении Часового Яра в Донецкой области. Ее результаты свидетельствуют, что военные агрессора успешно компенсируют вероятный рост потерь в живой силе и технике.
Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские военные неоднократно высказывались о задержке помощи от США. Это заставило наше государство уступить инициативу на поле боя. По их словам, украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону без понимания, когда и какую помощь получит страна.
Украинская армия вынуждена накапливать ресурсы.
Украинским силам придется принимать сложные решения относительно приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала или планирования будущих контрнаступательных операций,
– подытожили аналитики.
Буданов сказал, когда Россия может пойти в наступление
- Глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, что Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны – начале лета, прежде всего под Донецком. Он очертил, как будут происходить эти действия. Россияне немного продвинутся в сторону Часового Яра и будут двигаться к Покровску.
- В то же время, по его словам, ситуация на фронте, хоть и сложная, но контролируемая.
- Глава ГУР считает, что до начала ожидаемого российского наступления существенных изменений на фронте не будет. Он не исключает и украинского наступления в этом году, однако подробнее говорить об этом он не стал.