Недавно стало известно, что Россия начала новое наступление в Курской области. Враг пытается вытеснить украинские силы и несет огромные потери.

Наступление оккупантов на Курщине обернулось катастрофой, заявил аналитик BILD Юлиан Репке, передает 24 Канал.

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Оккупанты штурмуют с большими потерями

По словам аналитика, за время контрнаступательной операции россияне не смогли добиться значительных успехов, но, зато, понесли огромные потери.

Репке подчеркнул, что пока противнику удалось отбить лишь два небольших села: Погребки и Дарьино. За три дня наступления Россия потеряла 28 единиц бронетехники, преимущественно современные БТР-82А, и более 200 солдат убитыми или ранеными. "Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов", – подчеркнул эксперт.

В то же время следует признать, что главе Кремля и его окружению глубоко плевать на человеческую жизнь, и тем более, на то, какой ценой будет достигнута та или иная болезненная имперская цель.

Сейчас в Курской области действительно продолжаются ожесточённые бои. Об усилении штурмовых действий врага говорили и в 47-й отдельной механизированной бригаде. Там отмечали, что противник активно использует бронетехнику, прибегает к тактике обходных манер и пытается вклиниваться между стыками бригад.

По сообщению The New York Times, Москва собрала группировку из 50 тысяч солдат и планирует бросить ее в новое наступление на Курщине.

В ОТУВ "Северск" заявили, что россияне штурмуют каждые 10 – 15 минут.