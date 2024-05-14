Россия имела ограниченный тактический успех на Покровском и Кураховском направлениях, – Генштаб
Источник:Генштаб
За текущие сутки российская армия провела 31 атаку позиций украинских войск в Харьковской и Донецкой областях. Враг имел незначительный тактический успех на Покровском и Кураховском направлениях.
В частности, россияне атаковали позиции ВСУ на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Сейчас украинская армия отбивает здесь еще 20 российских атак.
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На Покровском и Кураховском направлениях ВСУ отбили 12 атак
На Кураховском направлении ВСУ отбили 1 атаку противника. Произошло это на направлении Марьинка – Григорьевка. В Генштабе отметили, что на отдельном участке россияне имели ограниченный успех.
Похожая ситуация на Покровском направлении. Здесь войска Сил обороны отбили 11 атак противника на направлениях: Очеретино – Новоалександровка, Архангельское – Новоалександровка, Архангельское – Калиновое, Архангельское – Евгеновка, Тоненькое – Нетайлово, Пески – Нетайлово.
На этом направлении еще продолжается 5 атак. Здесь также на отдельных участках, прибегая к интенсивному обстрелу, враг имел ограниченный тактический успех.
Ситуация на фронте: последние новости
- Во вторник, 14 мая, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидает наступления на Сумщине. К этому направлению Россия может перейти сразу после Харьковщины. Между тем Сумская ОВА уже организовала эвакуацию еще двух городов области.
- На Харьковщине ситуация до сих пор напряженная. Для сохранения жизни украинских военных, было принято решение о смене позиций возле Лукьянцев.
- Между тем Генштаб уверяет, что если бы резервы не были подготовлены, то ситуация на Харьковщине была бы значительно хуже.