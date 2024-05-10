ВСУ готовят новые бригады, часть из которых развернут для защиты Киева, – Павлюк

10 мая 2024, 16:55
Читати новину українською

Источник:

The Economist

Сухопутные войска ВСУ готовят новые бригады для подготовки к наступлению агрессора. Часть из них развернут для защиты столицы.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками. Генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что главной проблемой является техника, а не люди.

Обратите внимание Была попытка прорыва россиян, ВСУ защищают позиции: что происходит на Харьковском направлении

"Мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем"

Одна из самых неотложных задач Сухопутных войск – подготовка десяти новых бригад. Командующий отметил, что главной проблемой является техника, а не люди. Нашему государству крайне необходима артиллерия и бронетехника. Украина надеется на помощь Запада.

По словам генерал-лейтенанта, часть новых сил будет развернута для защиты Киева. Павлюк объяснил, что за 2,5 года российские захватчики так и не отказались от амбиций захватить нашу столицу.

Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы трудно не было на Востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем,
– подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Важно Потерь территорий не допущено, – Синегубов о ситуации на севере Харьковщины

Когда наступит критическая фаза войны

  • Также Александр Павлюк предупредил, что Украину ждут тяжелые месяцы. Агрессор пытается усилить атаки до того, как наше государство получит обещанную помощь от США.
  • По словам Павлюка, оккупанты сейчас бросают всю боеспособную технику, которая у них есть, против истощенных украинских войск, которым не хватает вооружения.
  • Российские захватчики прекрасно понимают, что в случае поступления американской помощи в ближайшие два месяца ситуация может обернуться против них.
  • Именно поэтому противник пытается воспользоваться возможностью усиления наступления сейчас.
  • Командующий Сухопутных войск заявил, что в мае – июне наступит критическая фаза войны.
  • Также генерал отметил, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона.

Автор: Юлія Муріна