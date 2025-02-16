Россияне готовятся к переформатированию на фронте, – боец ТрО ВСУ

Российские войска провалили все возможные дедлайны в Донецкой и Курской областях, поэтому готовятся к переформатированию на фронте. Они планируют разворачивать силы и вводить их в бой.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что цель врага – продолжить наступательные действия. К слову, продвижение оккупантов несколько замедлилось.

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Как россияне хотят интенсифицировать наступление

На сегодня российские войска не выполнили ни одного из поставленных дедлайнов по захвату Донецкой области или вытеснению украинских сил из Курской области. Однако Кремль имеет другие планы и настроен на интенсификацию действий, в частности, через максимально эффективное использование имеющихся ресурсов.

Как отметил боец Сил ТрО ВСУ Украины Александр Мусиенко, россияне готовятся к переформатированию своих сил на фронте, чтобы обеспечить возможность продолжения наступления.

Они готовятся к тому, чтобы переформатироваться, несколько сгруппироваться на фронте, чтобы иметь возможность продолжать наступательные действия,

– подчеркнул военный.

Просто сейчас как раз происходит этот период. В ближайшее время россияне планируют разворачивать силы и вводить их в бой. Все будет зависеть от того, насколько быстро российская армия сможет организовать свои резервы для дальнейших наступательных операций.

Ранее в ОСУВ "Хортица" сообщили, что украинские защитники освободили село Песчаное на Покровском направлении в Донецкой области.