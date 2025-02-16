Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що мета ворога – продовжити наступальні дії. До слова, просування окупантів дещо сповільнилося.

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Як росіяни хочуть інтенсифікувати наступ

На сьогодні російські війська не виконали жодного з поставлених дедлайнів щодо захоплення Донецької області чи витіснення українських сил з Курської області. Проте Кремль має інші плани та налаштований на інтенсифікацію дій, зокрема, через максимально ефективне використання наявних ресурсів.

Як зазначив боєць Сил ТрО ЗСУ України Олександр Мусієнко, росіяни готуються до переформатування своїх сил на фронті, щоб забезпечити можливість продовження наступу.

Вони готуються до того, щоб переформатуватись, дещо згрупуватись на фронті, аби мати змогу продовжувати наступальні дії,

– наголосив військовий.

Просто зараз якраз відбувається цей період. Найближчим часом росіяни планують розгортати сили та вводити їх у бій. Все залежатиме від того, наскільки швидко російська армія зможе організувати свої резерви для подальших наступальних операцій.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що українські захисники звільнили село Піщане на Покровському напрямку в Донецькій області.