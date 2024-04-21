Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление, – Зеленский

Оккупанты усилили штурмы и атаки на Востоке и Юге. Противник рвется вперед, пытаясь выполнить задание из Кремля. А оно заключается в том, чтобы захватить Часов Яр в начале мая.

Президент Зеленский отметил, что уже в июне страна – агрессор планирует развернуть полномасштабные контрнаступательные действия. Глава государства рассказал, как можно помешать оккупантам воплотить их намерения.

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Зеленский назвал цель россиян

Часов Яр – главная цель захватчиков на Востоке. В начале апреля Главком Сырский предупредил, что враг получил четкое распоряжение от Путина взять город до 9 мая, когда в России празднуют день победы во Второй мировой войне.

По словам Зеленского, в дальнейшем – уже в июне оккупанты хотят развернуть масштабное наступление. Для этого до 1 июня в России хотят мобилизовать 300 тысяч бойцов.

Президент хочет верить, что украинским военным удастся выстоять и удержать Часов Яр, отбив врага. А после этого защитники смогут уже разрушить планы Кремля относительно летнего наступления.

Кроме того, Зеленский надеется на своевременное поступление западного оружия. Сейчас воинам, которые держат оборону в районе Часового Яра, не хватает вооружения, в частности артиллерийских снарядов и средств для борьбы с российскими разведывательными БПЛА, которые корректируют огонь.

Украина сможет улучшить тактическое положение

В Институте изучения войны считают, что в Москве могут пересмотреть свои намерения относительно полномасштабной операции, которая должна начаться в июне. Ведь когда ее планировали, военная помощь от США до сих пор "висела на волоске". Впрочем, сейчас, очевидно, что Конгресс одобрит военную поддержку Украины.

Аналитики предполагают, что россияне могли рассчитывать, что их даже плохо подготовленное и оснащенное войско сможет наступать против украинцев, которым не хватает денег и снарядов.

В ISW не исключают, что после получения помощи от США, украинские силы с улучшенным материально-техническим обеспечением и личным составом помешают широкомасштабному наступлению оккупантов.