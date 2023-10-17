Россия развернула две дополнительные бригады для усиления наступления на Авдеевку, – ISW

Российская армия уже несколько дней проводит многочисленные штурмы украинской Авдеевки. Так, чтобы успешно проводить свое наступление на этом направлении, оккупанты привлекли части по меньшей мере двух бригад Центрального военного округа.

Эксперты американского Института изучения войны отметили, что российские захватчики все же имели незначительные успехи под Авдеевкой. Однако их продвижение происходило медленными темпами.

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Россия привлекла дополнительные формирования в наступлении на Авдеевку

Аналитики подчеркнули, что три российских военных формирования, а именно 114, 15 и 21 отдельные мотострелковые бригады, участвовали в недавних атаках на Авдеевском направлении, подкрепившись бригадами из террористической группировки "ДНР".

Эксперты отметили, что некоторые из этих бригад недавно действовали вдоль линии Сватово – Кременная. Там их, вероятно, заменила 25 общевойсковой армии, которую страна-агрессорка только недавно сформировала.

В ISW рассказали, что российские подразделения, которые сейчас воюют под Авдеевкой, в целом держали оборону на линии Сватово – Кременная, поэтому это позволило другим формированиям страны-агрессорки на отдых и восстановление перед развертыванием на более сложном участке фронта.

Это объясняет недавнее продвижение россиян в ранее застойный участок фронта на Авдеевском направлении.

– подчеркнули аналитики ISW.

Согласно данным геолокационных кадров, россияне незначительно продвинулись в 3 километрах от Авдеевки. Эксперты ISW, с посланием на Генштаб ВСУ, сообщили, что 16 октября украинские военные отбили 22 российских атаки на Авдеевском направлении, что значительно меньше 30 штурмов, которые происходили за день до этого.

У русских проблем под Авдеевкой