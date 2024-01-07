Есть планы под определенную дату: на каких направлениях фронта попытаются давить россияне

На фронте наблюдается определенное обострение. Российские военные активизировались в нескольких направлениях и могут в дальнейшем только усиливать давление.

Нелегкая ситуация сохраняется практически по всей полосе фронта. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, где оккупанты планируют атаковать в ближайшие месяцы.

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Где могут атаковать россияне

Западные аналитики подчеркивают, что россияне активизировались практически на всех участках фронта. Оккупантам, в частности, удалось продвинуться возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки на Донетчине, Новопрокоповки на Запорожье.

На весь год их точно не хватит. Все же это связано с выборами без выбора в России, которые должны состояться 15 – 17 марта. Это срок, до которого должны выполнить определенные боевые задания,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Захватить Авдеевку планировали еще до 14 декабря, когда проходила "прямая линия" с Владимиром Путиным. Позже дедлайн сместили к Новому году, однако провалили и эту задачу. До 31 декабря хотели выйти на Купянск-Узловой, то есть к побережью реки Оскол.

"Крайний срок перенесли с 1 января где-то на 15 марта, чтобы выборы президента проходили на фоне каких-то "побед" на линии фронта. Сейчас будут атаковать по всей линии фронта, чтобы растянуть нашу оборону и заставить нас ослабить оборонные возможности", – объяснил майор запаса.

Главными направлениями активизации россиян могут стать:

Купянск-Узловой,

район Бахмута – Клещеевка и Андреевка,

Авдеевка и Марьинка;

Угледарское направление;

район Токмака;

левобережья Херсонщины.

Россияне могут проводить боевые действия по другим направлениям также, однако будут сосредотачиваться в основном именно на этих. Для этого будет привлекаться большое количество техники и живой силы.

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