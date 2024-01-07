Есть планы под определенную дату: на каких направлениях фронта попытаются давить россияне
На фронте наблюдается определенное обострение. Российские военные активизировались в нескольких направлениях и могут в дальнейшем только усиливать давление.
Нелегкая ситуация сохраняется практически по всей полосе фронта. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, где оккупанты планируют атаковать в ближайшие месяцы.
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Где могут атаковать россияне
Западные аналитики подчеркивают, что россияне активизировались практически на всех участках фронта. Оккупантам, в частности, удалось продвинуться возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки на Донетчине, Новопрокоповки на Запорожье.
На весь год их точно не хватит. Все же это связано с выборами без выбора в России, которые должны состояться 15 – 17 марта. Это срок, до которого должны выполнить определенные боевые задания,
– подчеркнул Алексей Гетьман.
Захватить Авдеевку планировали еще до 14 декабря, когда проходила "прямая линия" с Владимиром Путиным. Позже дедлайн сместили к Новому году, однако провалили и эту задачу. До 31 декабря хотели выйти на Купянск-Узловой, то есть к побережью реки Оскол.
"Крайний срок перенесли с 1 января где-то на 15 марта, чтобы выборы президента проходили на фоне каких-то "побед" на линии фронта. Сейчас будут атаковать по всей линии фронта, чтобы растянуть нашу оборону и заставить нас ослабить оборонные возможности", – объяснил майор запаса.
Главными направлениями активизации россиян могут стать:
- Купянск-Узловой,
- район Бахмута – Клещеевка и Андреевка,
- Авдеевка и Марьинка;
- Угледарское направление;
- район Токмака;
- левобережья Херсонщины.
Россияне могут проводить боевые действия по другим направлениям также, однако будут сосредотачиваться в основном именно на этих. Для этого будет привлекаться большое количество техники и живой силы.
Оккупанты хотят наступать на Купянск: что известно
- Британское издание The Telegraph сообщило о том, что российские войска якобы готовятся к наступлению на Купянск. Журналисты даже назвали прогнозируемую дату – 15 января. Данные о том, что Украина якобы готовится к отражению новых наступательных действий врага предоставило изданию "источник, близкий к ВСУ".
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо назвал эту информацию "бредом". По его словам, британское издание ссылается на "какие-то непонятные подразделения военной разведки", поэтому материал не стоит внимания. Фите также добавил, что активные боевые действия на Купянском направлении продолжаются с октября 2023 года.
- О возможном наступлении россиян высказались также в Главном управлении разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что действительно на этом направлении наблюдается определенное накопление сил и средств врага. Однако информацию о наступлении не могут подтвердить.