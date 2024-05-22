Более полусотни атак в сутки: Свитан сказал, где самая горячая точка на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой волне российского наступления в Харьковской области и Донбассе. Однако россияне в большинстве своем продолжают наступательные операции и особенно давят на одном направлении.
Такое мнение 24 Канала высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне особенно сосредоточены в Донецкой области, где бывает 50 – 60 атак в сутки. Относительно наступления на Харьковскую область, враг испытывает нехватку сил.
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Самая горячая точка
По словам Свитана, россияне продолжают наступать в Донецкой области, особенно враг, сосредоточенный на городе Покровск. Относительно количества атак в сутки на этом направлении бывает по 50 – 60. В Харьковской области же есть по 10 – 15 атак в сутки.
"У россиян первая волна наступательных операций, несколько недель продолжавшихся в Харьковской области, спала", – подчеркнул летчик-инструктор.
Где расположен город Покровск: смотрите на карте
Также он добавил, что оккупанты, вероятно, будут опрокидывать дополнительные военные части в Харьковскую область, поскольку ширина фронта достигает около 80 километров, а сил и средств у россиян недостаточны для продолжения боевых действий.
Или прекратят масштабные действия и будут проводить тактические наступательные операции, и не более того. В ближайшие дни это будет понятно,
– заметил Свитан.
Ситуация на линии фронта: коротко
- Украинские военнослужащие сообщили, что в течение 21 мая произошло 86 боевых столкновений. Больше всего – в полосах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях.
- На одном из операционных направлений наши военные уничтожили несколько зенитно-ракетных комплексов "Бук". Операторы обнаружили местонахождение "Бук" во время разведывательных действий.
- Российские оккупанты активизировали усилия на 3 локациях Юга Украины, а именно Старомайорское, Крынки и Роботино. Боевые действия приобрели большую интенсивность, с обеих сторон ежесуточно применяются сотни дронов и РЭБ.