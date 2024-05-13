Третья штурмовая занимает рубежи обороны на Харьковщине: названы потери россиян
Источник:3 ОШБр
Враг продолжает давить на севере Харькова. Для того, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага были привлечены подразделения Третьей штурмовой бригады.
В течение недели с 3 по 10 мая, подразделения бригады нанесли врагу значительные потери на Харьковщине. В частности, удалось сжечь САУ "Нона".
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3 ОШБр сообщила о потерях россиян на Харьковщине
Сегодня подразделения Третьей штурмовой бригады занимают рубежи обороны, уверенно отражают накаты и разбирают технику оккупантов на Харьковщине,
– говорится в сообщении 3 ОШБр.
В частности, там сообщили, что на юге Харьковщины с 3 по 10 мая ликвидировано 43 российских военных, еще 189 оккупантов получили ранения.
В подразделении отметили, что во время боев была уничтожена САУ "Нона", которую использовали оккупанты для поддержки своих войск. Кроме того, уничтожены вражеские боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танк и другая техника.
Потери россиян на Харьковщине / Инфографика 3 ОШБр
Наступление россиян на Харьковщине: последние новости
- Глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили рассказал о ситуации с фортификациями вокруг города. Он подтвердил, что фортификационные сооружения были построены. Он также отметил, что из-за постоянных обстрелов со стороны российских сил, развертывание фортификаций в городе было очень трудной задачей.
- По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, оборонительные рубежи на границе российско-украинской границы невозможно было построить, ведь там инженеры стали бы легкой целью для россиян. Впрочем, он отмечает, что оборонительные рубежи в Харьковской области есть и они очень надежны.
- На фоне наступления россиян на Харьковщине было также сменен командующий ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина.