Две стратегические операции не потянут: в Кремле могут объявить об "успешном" завершении "СВО"

Россияне последние недели активизировались на нескольких направлениях. Это может быть началом большого летнего наступления, которое будет иметь определенную цель.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что россияне стремятся в 2025 году достичь определенных результатов так называемой "СВО". Для этого противнику нужно прежде всего полностью захватить одну украинскую область.

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У россиян возникает дилемма

Лакийчук объяснил, что стратегическая наступательная операция россиян как продолжалась, так продолжается до сих пор на Донбассе.

Очевидно, что их ближайшая цель – захват Донецкой области. Прежде всего ключевая и самая сложная для оккупантов задача – занять северо-западный Донбасс. И попутно всю территорию региона,

– подчеркнул руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Однако для этого врагу нужны соответствующие резервы, которые необходимо накапливать, а также – ослабление украинской армии. Все это, по его словам, ему не очень удается.

Если россияне достигнут результатов Донбасской операции (но в 2025 году – вряд ли), после паузы, они, вероятно, могут провести другую стратегическую наступательную операцию – на юге. Однако две стратегические операции сразу Россия не сможет потянуть. Это очевидно,

– предположил Павел Лакийчук.

Владимир Путин уже неоднократно говорит о создании зоны безопасности, или же россияне ее называют "санитарной" или "буферной". В этом смысле у них возникает дилемма. Они, по мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", будут пытаться в определенные сроки продолжить наступательную стратегическую операцию и максимально достичь ее целей.

Он добавил, если операция у россиян не пойдет, тогда они рассматривают запасной вариант. Сосредоточить усилия на севере и сказать, что, мол, мы достигли целей так называемой "СВО".

Напомним, что генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что враг сейчас активно наступает на Покровском и Торецком направлениях и хочет захватить всю Донецкую область. Однако для этого он не имеет соответствующих ресурсов.

В для того, чтобы начать стратегические и оперативные операции в различных секторах, россиянам нужно минимум миллион солдат. По мнению Маломужа, Путин не имеет нужных возможностей для наступления, поэтому для Украины важно этим воспользоваться.