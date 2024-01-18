Три штурма уже захлебнулись: могут ли россияне бросить более мощные силы на Авдеевку

В Институте изучения войны заявили, что оккупанты могут якобы начать новое наступление в промежутке с 12 января по 2 февраля. Речь, в частности, об Авдеевке. Если говорить об этом направлении, то там враг и так сосредоточил более 40 тысяч войск.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, отметив, что там может быть так, что россиянам просто физически не будет места, где разместить силы. Он добавил, что каждому подразделению выделяется определенный участок наступления.

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"Для этого есть соответствующие оперативные расчеты – есть определенный предел, за которым просто не может находиться в относительной безопасности количество войск, больше определенного", – сказал Грабский.

С другой стороны, есть понятие военной целесообразности. В этом случае ведение активных наступательных действий в районе Авдеевки, по мнению полковника запаса ВСУ, потеряло свой смысл в том формате, который есть сейчас. Однако политический заказ требует от военного руководства врага, отвечающего за операцию, продолжения наступательных действий. Все, чтобы захватить Авдеевку.

Есть такое понятие как "параметры эффективности проведения операции". Для нас главным параметром определения эффективности есть уничтожение личного состава, военной техники, вооружение противника. Его материальных средств и человеческих ресурсов,

– подчеркнул военный эксперт.

А у россиян эффективность измеряется продвижением по территории. Начало массированного наступления оккупантов, убежден Сергей Грабский, будет очень трудно распознать.

Классическое начало наступательной операции – это нанесение ракетно-бомбового удара. Впоследствии бьет артиллерия, а затем двигаются танки. Однако так россияне давно не ведут наступление. На Восточном и Южном фронте противник пытается наступать небольшими подразделениями. Оккупанты могут наступать по 7 – 9 человек без поддержки техники, но под прикрытием артиллерии.

Россияне, убежден военный эксперт, уже активизировали наступательные действия по отдельным направлениям на Востоке и пытаются оттеснить украинские войска.

"Штурм Авдеевки продолжается уже. И как ситуация будет развиваться – мы увидим. Но уже три штурма захлебнулись", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Какая ситуация на Авдеевском направлении