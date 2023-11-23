Россия начала третью волну наступления на Авдеевку: Тарнавский рассказал о ситуации
Источник:Александр Тарнавский
Россия не оставляет надежды захватить Авдеевку, ситуация в районе которой обострилась в октябре. Сейчас оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении.
О том, что оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении, заявил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал рассказал о ситуации на Таврическом направлении.
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Россияне провели 56 боевых столкновений
Тарнавский сообщил, что украинские воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Он рассказал, что в зоне ОСГВ "Таврия" противник нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела.
Командующий констатировал рост потерь России в живой силе и бронетехнике на Таврическом направлении. Так, бригадный генерал сообщил, что было уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе противника составили 706 человек.
Кроме того, уничтожена 51 единица военной техники. В частности, кроме 8 танков, также 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БпЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника.
Еще 44 единицы техники врага повреждены.
Больше деталей о боях за Авдеевку
- Недавно в СМИ появилась информация, что якобы российские силы проломили лобовую линию обороны Авдеевки. Однако офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий рассказал, что эта информация не соответствует действительности.
- Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем командиров подразделений.
- Вместе с тем, в ISW 20 ноября заявили, что украинские войска контратаковали под Авдеевкой и 19 ноября продвинулись вперед.
- Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что россияне продолжают обстреливать Авдеевку. По его словам, противник пытается атаковать по всем направлениям.
- Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что россияне направляют свои силы на промышленную зону коксохимического завода. Однако вся линия обороны вокруг города находится под постоянными обстрелами россиян.
- Барбаш заявил, что в Авдеевке с 10 октября продолжаются самые ожесточенные бои за всю войну.