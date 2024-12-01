Массированное наступление России на Харьковщине: украинские военные нанесли значительные потери врагу
Российские войска начали массированное наступление на Харьковщине. Противник попытался атаковать, но украинские защитники были готовы к этому развитию событий.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 42 отдельную механизированную бригаду. Украинские военные нанесли значительные потери врагу.
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Ликвидация россиян на Харьковщине
На Харьковщине 1 декабря начались масштабные боевые действия в зоне ответственности 42-й отдельной механизированной бригады.
По информации военных, в результате успешных действий обороны удалось нанести врагу значительные потери.
Минимально подтвержденные потери оккупантов составляют:
- 13 ликвидированных военных;
- 27 раненых;
- 2 танка Т-62 уничтожены;
- 2 танка Т-62 повреждены;
- 2 БМП-3 уничтожены;
- 1 БТР поврежден.
К слову, накануне Нацгвардия Украины также отбила массированный штурм россиян в Харьковской области, уничтожив 3 БМП и 45 оккупантов. Тогда украинским военным 1 декабря удалось заблаговременно обнаружить колонну и нанесли огневое поражение артиллерией и ударными дронами.