Массированное наступление России на Харьковщине: украинские военные нанесли значительные потери врагу

Российские войска начали массированное наступление на Харьковщине. Противник попытался атаковать, но украинские защитники были готовы к этому развитию событий.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 42 отдельную механизированную бригаду. Украинские военные нанесли значительные потери врагу.

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Ликвидация россиян на Харьковщине

На Харьковщине 1 декабря начались масштабные боевые действия в зоне ответственности 42-й отдельной механизированной бригады.

По информации военных, в результате успешных действий обороны удалось нанести врагу значительные потери.

Минимально подтвержденные потери оккупантов составляют:

13 ликвидированных военных;

27 раненых;

2 танка Т-62 уничтожены;

2 танка Т-62 повреждены;

2 БМП-3 уничтожены;

1 БТР поврежден.

К слову, накануне Нацгвардия Украины также отбила массированный штурм россиян в Харьковской области, уничтожив 3 БМП и 45 оккупантов. Тогда украинским военным 1 декабря удалось заблаговременно обнаружить колонну и нанесли огневое поражение артиллерией и ударными дронами.