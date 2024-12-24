Бывший сотрудник СБУ оценил риск новой попытки россиян наступать на Херсон

Ситуация в Херсоне осложняется не только из-за ужасных обстрелов, но и угрозы наступления россиян на город. Враг пытался форсировать Днепр, чтобы продвинуться на правобережье Херсонщины. Однако его попытки были неудачными.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия начинает нагнетать ситуацию относительно возможного наступления на Херсон. Однако на сегодня "массированного штурма" города не происходит, поэтому пока нет оснований для паники.

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Западная разведка сообщит

Ступак напомнил, что ранее были сообщения о том, что российские военные собрали на левом берегу Днепра 300 катеров для дальнейшего форсирования Днепра. В то же время не было информации о количестве российского контингента, который должен был находиться там.

Сейчас сообщается, что оккупанты сосредоточили якобы 4 тысячи личного состава для проведения определенных штурмовых действий. Однако получается, что лодок гораздо меньше, чем российских военных,

– подчеркнул он.

Однако западные разведки пока эту информацию не подтверждают и не опровергают. Поэтому тем, кто сомневается, стоит дождаться развернутой информации именно от них.

В то же время нельзя исключать, что Россия действительно может попытаться переправить свои силы на правый берег Херсонщины. Однако, если даже удастся высадить там оккупантов, как они переправят туда тяжелую технику, а также боеприпасы, которые необходимо постоянно подвозить,

– отметил Ступак.

Кроме того, во время форсирования Днепра россияне окажутся под прицелом украинских беспилотников. Если взрывчатка с дрона упадет возле российской лодки и если даже военный, сидевший в ней, не получит ни одной царапины, он вероятно упадет в воду.

"Это означает с вероятностью в 99%, что он утонет, ведь на нем – не менее 10 килограммов разнообразного снаряжения. Поэтому трудно представить, что России удастся осуществить действительно масштабную наступательную акцию", – подчеркнул он.

Важно! Руководитель ЦПД Андрей Коваленко, комментируя информацию о повторном наступлении россиян на Херсон, сказал, что любые планы врага известны Украине. Однако ВСУ готовы ко всему. Коваленко добавил, что "желание Путина повысить ставки не сработает".

Это информационные вбросы

Россияне продолжат отправлять на правый берег диверсионные группы в составе 10 – 20 военных на 2 – 3 лодках. Также они могут воспользоваться тем, что после разрушения Каховской ГЭС часть реки Днепр превратиться в болото. После того как ударят морозы и, возможно, это болото замерзнет, оккупанты могут пробовать пойти на Херсона именно там.

Бывший сотрудник СБУ объяснил, если действительно болото промерзнет очень сильно, тогда такая угроза есть. Хотя все равно техника и люди будут там застревать и становиться целью для Вооруженных Сил Украины.

К тому же это является очередным информационным вбросом россиян. Ранее они так же рассказывали, что большое количество россиян будет наступать на Киев через Беларусь. Поэтому ситуацию нужно держать в фокусе, но и не забывать, что враг не прекращает проводить свои информационные операции,

– отметил Иван Ступак.

Напомним, что народный депутат Роман Костенко после неудачной попытки россиян 20 декабря форсировать Днепр, чтобы наступать на правобережье Херсонщины, заявил о возможной повторной попытке врага это сделать. По его мнению, оккупанты могут осуществить новое форсирование в течение ближайшей недели.