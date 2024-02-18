Россияне попытались наступать на Запорожском направлении: видео эпического уничтожения оккупантов

Россияне 17 февраля в очередной раз попытались пойти в наступление на позиции ВСУ на Запорожском направлении. Однако Силам обороны удалось ликвидировать угрозу.

Украинские военные поделились красноречивым видео уничтожения российской техники на этом участке фронта. Всего было ликвидировано почти два десятка машин оккупантов.

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Уничтожение оккупантов

Силы обороны на Запорожском направлении разгромили наступление россиян 17 февраля. Украинским военным удалось уничтожить 18 единиц техники – из них 3 танка. Кроме этого, около 70 россиян было окончательно ликвидировано, еще 80 ожидают билет на концерт Кобзона.

После наступления россияне отошли на прежние позиции. Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименный ВДК,

– сообщили в ОК "Запад".

Отмечается, что в наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника.

Уничтожение врага на Запорожском направлении: смотрите видео

Ситуация на Запорожском направлении

Еще 14 февраля в ВСУ предупреждали, что на Ореховском направлении оккупанты собрали большую силу. Отмечалось, что количество личного состава там примерно такое же, как и под Авдеевкой. Россияне готовятся к новым наступательным действиям, а защитники – давать им отпор.

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что обстановка на Запорожском направлении остается стабильной. Значительная группировка врага там действительно есть, однако это широкая полоса от границы с Донецкой областью и до Днепропетровщины. Кроме этого, там совсем другие условия – по сравнению с Авдеевкой. Угрозы Запорожью нет.

Сейчас Украина выделяет рекордные суммы на установление фортификационных сооружений, в том числе и в Запорожской области. Из-за вызовов безопасности были отменены торги на Prozorro, но работа продолжается и будет продолжаться. Когда позволит ситуация с безопасностью, обо всем этом отчитаются.

Сообщения о том, что для строительства якобы не нашлось средств – является выдумкой и российской пропагандой.

В последнем отчете Генштаб сообщил, что на Запорожском направлении оккупанты 13 раз безуспешно пытались атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работино Запорожской области.