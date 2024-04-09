Тактика ползучего наступления: военный журналист объяснил планы России

Россияне бросают на фронт много техники, в частности танки. Только за 29 марта, по информации Генштаба ВСУ, они потеряли 50 танков. Таким образом они ведут равномерное наступление по всей линии фронта.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный журналист Сергей Ауслендер, отметив, что россияне не придерживаются военной науки. Они не концентрируют свои силы в одном месте.

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Равномерное давление на линии фронта

По мнению Ауслендера, россияне хотят добиться прорыва. Возможно почувствовав, что ВСУ сейчас не могут вести наступательные действия. Россияне думают, что именно из-за "ослабления сопротивления" со стороны Украины им и удалось захватить Авдеевку. Однако это не совсем так.

Россияне перешли к равномерному давлению по всей линии фронта в надежде, что где-то "треснет", что где-то получится сделать оперативный прорыв, а это где-то 100 километров вглубь территории Украины. Пока предпосылок этого я не вижу,

– отметил военный журналист.

По словам Ауслендер, россияне имеют достаточное количество техники на базах хранения. Она достаточно старая, но ездит, стреляет и дает возможность продолжать наступательные действия с непонятными целями.

"Понятно, что они (россияне – 24 Канал) вряд ли пойдут на Киев, Харьков. Однако их задача, путем своих больших потерь, "перемалывать" украинские войска. Пока украинцам удается держать фронт стабильным, но российское руководство делает все, чтобы прорваться", – заметил военный журналист.

Ползучее наступление

Также он добавил, что такие действия россиян противоречат военной науке, важнейшим принципом которой является концентрация силы, тогда можно делать наступление и развивать свой успех.

Россияне используют тактику ползучего наступления. Здесь продвинулись на 200 метров, здесь на 500 метров, на километр и т.д.,

– сказал Ауслендер.

Часов Яр

Сейчас россияне имеют успех в Часовом Яру. По словам Ауслендера, они "зацепились" за его окраину и хотят вытеснить оттуда украинских военных.

"Контроль над Часовым Яром даст россиянам контроль над высотами и визуальный контроль над большой территорией", – прокомментировал военный журналист.

Ситуация на линии фронта: последние новости

Россияне начали применять на поле боя наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17. Обе роботизированные платформы были уничтожены нашими военными с помощью FPV-дронов.

На Бахмутском направлении отражено 14 атак в районах таких городов и сел: Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Клищеевка, Андреевка, Ступочки. Оккупанты постепенно продвигаются в сторону Часового Яра.

Аналитики Института изучения войны считают, что из-за наступления, который планируют россияне, украинским военным придется принимать сложные решения относительно приоритетности в обороне. Украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону без оружия союзников, военная помощь сейчас задерживается.