Оккупанты создают иллюзию "наступления": каким планам врага на Востоке помешали ВСУ

Россия не смогла пойти в масштабное наступление от Купянска до Авдеевки на Востоке Украины. Оккупанты создают иллюзию "наступления" по всему участку восточного фронта.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что все из-за того, что ВСУ удержали Авдеевку. Отметим, что оккупанты пытаются атаковать город со всех направлений.

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"Из-за того, что нашим силам удалось удержать Авдеевку, защищаться и нанести врагу большие потери там, они вынуждены перебрасывать туда дополнительные силы", – подчеркнул Мусиенко.

Так, россиянам приходится перебрасывать свои войска, в частности, с Лиманского направления. Несмотря на сложную ситуацию на Востоке, её удалось стабилизировать.

Не дать врагу реализовывать планы относительно максимального растяжения нашей линии обороны вдоль линии фронта и создания проблем,

– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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