Оккупанты стянули туда все подразделения, – Череватый оценил угрозу для Северска и Белогоровки

Российские захватчики все еще грезят идеей полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. Поэтому они могут попытаться осуществить очередное наступление в районе Северского, что в Донецкой области, и Белогоровки в Луганской области.

Несмотря на это, ВСУ знает обо всех этих планах врага и пытается его предотвратить. Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал.

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Череватый прокомментировал ситуацию вблизи Северска и Белогоровки.

Спикер подчеркнул, что Силы обороны видят все действия и перемещения россиян, а также каждый раз поражают оккупантов огнем. Поэтому каких-либо наступлений и дальнейшей оккупации Северска по направлению Белогоровки пока не существует.

В принципе угрозы из Северска, которая могла бы привести к серьезным последствиям, таковой нет,

– отметил Череватый.

Что касается Белогоровки, то он подчеркнул, что на этом направлении у них наблюдают "разношерстное формирование", состоящее из всех вооруженных войск, которые россияне смогли собрать. Поэтому на этом направлении им все же иногда удается проводить наступательные действия.

"Они берут туда все: и казачьи формирования и кадыровцев и БАРС, так называемый боевой армейский резерв, и территориальные войска. И да, они на этом направлении время от времени активизируют свои действия", - подчеркнул спикер.

Он также рассказал, что за 30 мая на Лимано-Купянском направлении произошло 13 боевых соприкосновений, в том числе в районах Масютовки, Белогоровки и Стельмаховки. Кроме того, оккупанты там понесли потери: 25 стали "двухсотыми", а 63 - "трехсотыми". Силы обороны также уничтожили 2 боевых машины пехоты, 2 минометных комплекса, 1 БПЛА "Ланцет" и 3 автомобиля захватчиков.

Спикер высказался по поводу подразделения "Шторм Z"

Череватый заметил, что наемники из подразделения "Шторм Z", которое российское военное руководство сформировало в очень сжатые сроки, недавно дезертировали с линии фронта.

Более 50 солдат из "Шторм Z" убежали, и их вылавливали всеми возможными силами,

– рассказал Череватый.

По его словам, роты этого подразделения формируются из людей, имеющих проблемы с законом. К тому же, по его мнению, это "менее удачной репликой ПИК "Вагнера", и они не являют собой какую-либо мощную военную силу.

Напоследок он отметил, что украинские военные уже более месяца наблюдают за этим подразделением, а также делают все, чтобы они несли как можно большие потери и не могли представлять угрозы для ВСУ.

Недавно Череватый рассказал, может ли Купянск повторить судьбу Бахмута.

Спикер отметил, что ситуация на Бахмутском и Купянском направлениях довольно разная. Поэтому переживать насчет повторной оккупации города россиянами – не стоит.

Кроме того, он добавил, что в городе довольно хорошо выстроена оборона. Поэтому россияне не смогут со своими имеющимися средствами ее прорвать.

Однако, по данным Харьковской ОВА, Купянское направление все же остается самым горячим. Олег Синегубов сообщил, что противник провел наступательные операции у Масютовки и Крахмального, но не имел успеха.

Спецподразделение "Шторм Z" - военное формирование, созданное на основе наемников и подчиняющееся минобороны России. Действует это подразделение по тому же принципу, что и ППК "Вагнера", то есть российское министерство обороны вербует российских заключенных и людей, имеющих проблемы с законом и отправляющих на фронт. Его создали для того, чтобы нивелировать значимость Пригожина для российского командования и "демонополизировать" армию наемников в целом.