Враг пытался прорвать оборону на Харьковщине: насколько серьезны угрозы

Оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Однако ресурсов, которыми сейчас обладает враг, точно не хватит, чтобы продвигаться вглубь украинской обороны.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что на расстоянии примерно 10 километров от госграницы создана первая линия оборонительных и защитных сооружений. Там сейчас находятся украинские защитники. Отметим, что захватчики начали атаковать украинских военных в 5 утра 10 мая.

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В то же время есть населенные пункты, которые расположены в так называемой "серой зоне".

"Сейчас там активно работает как вражеская артиллерия, так и артиллерия украинских Сил обороны", – сказал Селезнев.

Украинские защитники достаточно активно используют FPV-дроны, чтобы уничтожать врага. Противник тем временем использует тактику пехотных штурмов. Захватчики бросают в бой мало бронетехники, но достаточно массово используют живую силу.

Военный эксперт предполагает, что дальше, вероятнее всего, россияне будут проводить артиллерийскую подготовку и будут целиться по украинским военным КАБами. Это самый большой вызов для ВСУ.

Какова ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Где еще могут активизироваться оккупанты

На территории Белгородской области России находится 30 тысяч военных. Там немного бронетехники, но немало артиллерийских систем.

Говорить о возможности и вероятности масштабного продвижения врага вглубь нашей территории не стоит. А вот то, что наше приграничье будет постоянно находиться под влиянием российской артиллерии, авиации – это очевидно,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Военный эксперт предполагает, что в перспективе кратчайшего промежутка времени стоит ожидать оживления ситуации и на границе Сумской области. Все потому, что там враг также сосредоточивает свои силы.

"Относительно спокойные участки фронта, речь идет о Черниговской, Сумской, север Харьковской области в перспективе могут стать достаточно сложными. Хотя пока нет никаких оснований считать, что враг будет иметь возможности продвигаться далеко вглубь нашей территории. Бои на границе, определенные провокации – это реальность", – добавил Селезнев.

Однако на более масштабные действия у захватчиков нет ресурсов.

Есть ли угроза для Харькова

Действия оккупантов зависят от вариантов противодействия Сил обороны Украины. Если ВСУ не дадут россиянам возможности продвигаться ближе к пригороду Харькова, то враг не сможет реализовать свой план. Сейчас у противника нет ресурсов, чтобы отрезать этот город от сообщения с территорией западнее.

"Враг проводит в определенной степени демонстрационные действия. Он не имеет ресурсов для полномасштабного вторжения, но сейчас сталкивается с тем, что мы успели заблаговременно подготовить достаточно мощную и разветвленную сеть инженерных фортификаций. Эта фортификация служит реализации двух наших миссий", – добавил военный эксперт.

Первая миссия – это максимальное сохранение жизни и здоровья украинских военнослужащих, а вторая – максимальное замедление и предотвращение продвижения вражеского войска по территории Украины.

Россия пошла в наступление на Харьковщине