Силы обороны контратаковали в районе Волчанска, - Генштаб

Почти по всей линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия. В одном из эпицентров боев - в Волчанске - украинская армия прибегла к контратакующим действиям.

О контратакующих мероприятиях в районе города Волчанск в четверг, 16 мая, говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 13:30.

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К сожалению, контратаке ВСУ в районе города Волчанск предшествовали российские обстрелы.

Так, россияне на Харьковщине атаковали в направлении населенного пункта Старица и наносили ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Ударам вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица.

Всего в течение текущих суток на линии фронта произошло 58 боевых столкновений.

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