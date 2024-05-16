Силы обороны контратаковали в районе Волчанска, - Генштаб
Источник:Генштаб
Почти по всей линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия. В одном из эпицентров боев - в Волчанске - украинская армия прибегла к контратакующим действиям.
О контратакующих мероприятиях в районе города Волчанск в четверг, 16 мая, говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 13:30.
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Россия продолжает атаковать Харьковскую область
К сожалению, контратаке ВСУ в районе города Волчанск предшествовали российские обстрелы.
Так, россияне на Харьковщине атаковали в направлении населенного пункта Старица и наносили ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Ударам вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица.
Всего в течение текущих суток на линии фронта произошло 58 боевых столкновений.
Ситуация в Волчанске: последние новости
- В четверг, 16 мая, враг ударил кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Стало известно, что, к сожалению, есть раненые, среди которых начальник МВА.
- Впрочем, ВСУ держат ситуацию в Волчанске под контролем.
- В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал, что проводится прочесывание городской застройки Волчанска, что не дает возможности оккупантам закрепиться. По его словам, ситуация сложная и динамично меняется.
- Также в Волчанске продолжается эвакуация. Всех гражданских, которые остаются в городе, призывают выезжать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.