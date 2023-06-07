Отбросили россиян на километр: ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении
Источник:Александр Сырский
Самые ожесточенные бои между защитниками и оккупантами продолжаются на Бахмутском направлении. Собственно, на этом участке фронта в Донецкой области украинским бойцам удается понемногу продвигаться по флангам.
В среду, 7 июня, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский показал, как украинские штурмовые отряды дают отпор врагу вблизи Бахмута в Донецкой области. Собственно, на ролике видно воинов 3-й отдельной штурмовой бригады.
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Россияне теряют позиции
Отметим, что эта ОШБ была сформирована на базе подразделения территориальной обороны полка "Азов". Не стоит сомневаться в том, что ее бойцам будет с каждым днем все больше продвигаться на Востоке и в конце концов выгнать врага.
Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом,
– написал Сырский.
ВСУ продвигают под Бахмутом: видео Сырского
Стоит сказать, что днем ранее, вечером 6 июня, экс-командир полка "Азов" Андрей Белецкий опубликовал видео командира второго штурмового отделения третьей штурмовой роты "Стича"
Слажена работа штурмовиков на М113, расчетов минометов 60 миллиметров, танков и аэроразведки. Результат: отбросили россиян на километр, закрепились на позициях,
– написал он.
Как 3-я ОШБ давала отпор оккупантам: видео Белецкого
Бахмутское направление: последнее
- Президент Украины Владимир Зеленский недавно констатировал, что украинские воины продолжают наносить ударов по врагу, в частности, на Донетчине и двигаются к победе.
- Он также отметил следующие боевые подразделения Вооруженных Сил: 5-ю отдельную штурмовую бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. Собственно, они являются одними из тех подразделений, которые больше всего вовлечены в то, чтобы не дать противнику достичь желаемых целей в Донецкой и Луганской областях.
- Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что украинские военные начали контрнаступательные операции на Востоке. По ее словам, Бахмут является центром боевых действий.