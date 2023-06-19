Заставили действовать по нашему сценарию: какие задачи выполнили ВСУ на первом этапе наступательных действий

Первый этап наступательных действий Вооруженных Сил Украины прошел сравнительно удачно. Враг был вынужден привлечь большое количество резервов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, первый этап наступательных действий ВСУ следует считать успешным. Ведь оккупанты были вынуждены использовать значительное количество резервов. И вряд ли они смогут быстро вывести их.

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Должны действовать нестандартно

Как отметил Грабский, украинским военным удалось продвинуться к главным линиям обороны врага на Запорожском направлении. Сейчас они находятся на расстоянии около 5 километров.

Сейчас подразделения Сил обороны Украины будут последовательно уничтожать укрепления российских оккупантов. Они будут вынуждены играть по нашему сценарию.

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Соотношение с противником у нас 1 к 1. Это не вписывается в общую хрестоматийную концепцию наступательной операции. Поэтому должны действовать нестандартно на тех направлениях, где можем проводить наступательные операции,

– заметил Грабский.

Он подчеркнул, что первый этап наступательной операции можно считать успешным. Были прорывы по некоторым направлениям и освобождена территория. Украинские военные будут продолжать нащупывать слабые места в обороне оккупантов и прорываться вперед.

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