У них три выхода, – Костенко предположил, как будут действовать оккупанты в Херсоне

ВСУ перебило HIMARS мосты, по которым российская армия подвозила обеспечение группировке на правобережье Херсонской области. Однако теперь оккупанты начали еще активнее доставлять оружие другими возможными путями.

Об этом 24 каналу рассказал киборг и народный депутат Роман Костенко. По его словам, российские захватчики пытаются возобновить снабжение возведением понтонных переправ.

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Необходимы активные боевые действия

Как подчеркнул Костенко, повреждение Антоновского моста действительно создает оккупантам значительные проблемы с логистикой. Он подчеркнул, что у них сейчас остается одна нить – это новокаховская дамба, к которой, кстати, ВСУ тоже достает своими огневыми средствами.

Кроме того, он добавил, что оккупанты продолжат строить понтонные переправы. Однако, как отметил Костенко, у них значительно меньшая пропускная способность и поражаются гораздо легче, чем стационарные мосты.

Поэтому нам нужно продолжать уничтожать их. Здесь вопрос состоит в том, насколько активно наши военные будут вести боевые действия,

– заметил киборг.

Что нужно, чтобы выбить оккупантов

Костенко подчеркнул, что одним уничтожением моста мы не сможем выбить оккупантов. Именно поэтому необходимо проводить комплексные действия:

уничтожать тылы оккупантов, которые есть на левом берегу (ВСУ уже их поражает);

уничтожать пути подвоза боеприпасов;

давить на оккупантов своими войсками, чтобы они видели, что не могут закрепиться.

Три выхода оккупантов

Такой комплекс действий может привести к тому, что врагу придется покинуть правый берег Днепра – тот плацдарм, который они сейчас удерживают, поскольку теперь по факту у них три выхода.

– заявил Костенко.

По его мнению, у российских оккупантов есть следующие варианты:

держаться на этом берегу, но это самый плохой вариант из-за того, что украинская армия может им все повредить и уничтожить их логистику;

наступать, потому что так оставаться не может. Однако сейчас у захватчиков нет таких больших сил и средств, но они наращивают их;

пойти назад и закрепиться на левой стороне Днепра.

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Как подчеркнул Костенко, для нас самый выгодный вариант, поэтому сейчас необходимо создать все условия. Для этого у Украины есть силы и средства, но надо, чтобы командиры приняли правильное решение и повели наши войска вперед.

Костенко рассказал о трех выходах оккупантов в Херсонской области: смотрите видео



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