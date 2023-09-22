Зависит от позиций ВСУ: каким будет сезон дождей и морозов на фронте

В скором времени начнутся дожди, которые могут оказать существенное влияние на продвижение украинских военных. Однако в некоторых регионах погода не станет серьезным препятствием.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что в случае выхода ВСУ на Азовское побережье, наступление будет продолжаться. Все благодаря суглинистой почве, которая хорошо впитывает влагу.

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"Все зависит от того, где именно мы будем тогда, когда начнется сезон дождей и морозов. Если мы будем находиться между Токмаком и Мелитополем, тогда это не повлияет катастрофически на наши возможности продвижения", – объяснил Коваленко.

Так, защитники имеют все шансы выйти на эти территории. Для этого осталось преодолеть близко 15–20 километров.

Где дожди могут затормозить наступление ВСУ

"Именно на Луганщине и Донетчине погодные условия действительно влияют негативно на наступательные действия. Хотя по Лимано-Купьянской оси мы находимся в обороне", – отметил Коваленко.

Так, дожди на черноземной почве быстро образуют бездорожье, по которому будет невозможно продвигаться. Однако никто не отменял контрбатарейную борьбу – уничтожение врага с помощью артиллерии.

Ситуация на фронте: последние новости

На прошлой неделе украинские военные освободили Андреевку и Клещеевку к югу от Бахмута. Благодаря возвращению сел защитники держат под огневым контролем трассу в Горловку.

Кроме того, Силы обороны Украины продвигаются на Юге. С начала наступательной операции удалось освободить 262 квадратных километра и уничтожить немало оккупантов.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что наши бойцы уже освободили более 54% оккупированной территории. Защитники сохраняют стратегическую инициативу.