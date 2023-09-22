Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що в разі виходу ЗСУ на Азовське узбережжя, наступ триватиме надалі. Усе завдяки суглинним ґрунтам, які гарно вбирають вологу.

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"Усе залежить від того, де саме ми будемо тоді, коли розпочнеться сезон дощів і морозів. Якщо ми перебуватимемо між Токмаком і Мелітополем, тоді це не вплине катастрофічно на наші можливості просування", – пояснив Коваленко.

Так, захисники мають всі шанси вийти на ці території. Для цього лишилось подолати близько 15–20 кілометрів.

Де дощі можуть загальмувати наступ ЗСУ

"Саме на Луганщині й Донеччині погодні умови дійсно впливають негативно на наступальні дії. Хоча по Лимано-Куп'янській вісі ми перебуваємо в обороні", – зазначив Коваленко.

Так, дощі на чорноземних ґрунтах швидко утворять бездоріжжя, яким буде неможливо просуватись. Однак ніхто не скасовував контрбатарейну боротьбу – знищення ворога за допомогою артилерії.

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