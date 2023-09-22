Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що в разі виходу ЗСУ на Азовське узбережжя, наступ триватиме надалі. Усе завдяки суглинним ґрунтам, які гарно вбирають вологу.
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"Усе залежить від того, де саме ми будемо тоді, коли розпочнеться сезон дощів і морозів. Якщо ми перебуватимемо між Токмаком і Мелітополем, тоді це не вплине катастрофічно на наші можливості просування", – пояснив Коваленко.
Так, захисники мають всі шанси вийти на ці території. Для цього лишилось подолати близько 15–20 кілометрів.
Де дощі можуть загальмувати наступ ЗСУ
"Саме на Луганщині й Донеччині погодні умови дійсно впливають негативно на наступальні дії. Хоча по Лимано-Куп'янській вісі ми перебуваємо в обороні", – зазначив Коваленко.
Так, дощі на чорноземних ґрунтах швидко утворять бездоріжжя, яким буде неможливо просуватись. Однак ніхто не скасовував контрбатарейну боротьбу – знищення ворога за допомогою артилерії.
Ситуація на фронті: останні новини
- Минулого тижня українські військові звільнили Андріївку та Кліщіївку на південь від Бахмута. Завдяки поверненню сіл захисники тримають під вогневим контролем трасу до Горлівки.
- Крім того, Сили оборони України просуваються на Півдні. З початку наступальної операції вдалося звільнити 262 квадратні кілометри та знищити чимало окупантів.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що наші бійці вже звільнили понад 54% окупованої території. Захисники зберігають стратегічну ініціативу.