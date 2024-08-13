Бои на Курщине в цифрах: за неделю ВСУ захватили почти столько, как россияне с начала года

Продолжается операция украинских военных в Курской области России. Бойцам удалось захватить почти такую площадь, которую захватчики оккупировали с начала 2024 года.

Бои в этом российском регионе длятся уже неделю, от 6 августа. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что под контролем ВСУ – 1 000 квадратных километров.

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Как успехи Украины нивелируют "достижения" россиян

Аналитики отмечают, что 1 000 квадратных километров – это 238 таких населенных пунктов, как город Суджа. Также это равно площади более 20 таких городов, как Бахмут Донецкой области.

Российские войска оккупировали 1 175 квадратных километров территории Украины в период с января по июль 2024 года,

– в то же время пишут эксперты Института изучения войны.

То есть по состоянию на 12 августа речь идет о 1 000 квадратных километров, занятых украинскими военными в Курской области за неделю, в противовес 1 175 квадратных километров, оккупированных россиянами в Украине за 6 месяцев.

Эти цифры в очередной раз показывают "эффективность" так называемой "второй армии мира", а также свидетельствуют, что дела у оккупантов идут не так хорошо, как им бы хотелось. Собственно, все "достижения" захватчиков за последние полгода были нивелированы украинскими воинами.

Институт изучения войны не исключает, что реальная площадь территории, которую контролируют ВСУ в Курской области, несколько меньше 1 000 квадратных километров. По словам аналитиков, речь идет о 800 квадратных километрах. Несмотря на это эксперты отмечают успехи наших военных и констатируют, что им удалось перехватить инициативу на поле боя.

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Вспомним, что на днях украинский президент Владимир Зеленский подтвердил проведение операции в Курской области России. Глава государства поручил министру внутренних дел и другим чиновникам подготовить гуманитарный план.

Как он отметил, этот прорыв границы и дальнейшее продвижение украинских воинов – сугубо вопрос безопасности. Целью Киева является освобождение приграничья от российских солдат, которые постоянно обстреливают наши регионы, в частности Сумскую область,