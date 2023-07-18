Вспомним Херсон, – Минобороны о том, когда наступит кульминация под Мелитополем и Бердянском

В настоящее время ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. И ситуация там стабильная в интересах Украины.

Замминистра обороны Анна Маляр во время национального телемарафона рассказал, что украинские защитники "постепенно, но очень уверенно" продвигаются вперед на Юге. Однако враг сопротивляется, пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ подошли к Андреевке и Приютному: как через неделю изменилась карта боевых действий

Россиян непросто вытеснить, однако так было и с Херсоном

Маляр заметила, что россияне, к сожалению, сильный враг. И они всеми силами пытаются остановить наступление на Юге. Так что ВСУ должны пройти все преграды, которые приготовили для них оккупанты, а также подготовить обстановку таким образом, чтобы можно было продвигаться более эффективно.

Давайте вспомним Херсон. Там тоже не за 1 день был освобожден город – долгое время готовилась ситуация и обстановка. Кульминация наступает тогда, когда сторона врага истощена и формируются определенные точки и места, где наиболее успешно могут действовать ВСУ,

– объяснила Маляр.

ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Юге