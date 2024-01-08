Все указывает на активную подготовку к наступлению на Крым: фронтовой анализ от Свитана

На Юге Украины продолжаются тяжелые боевые действия. На левом берегу Херсона Вооруженные Силы Украины прицельно работают по врагу, и россияне вскоре будут вынуждены принять для себя тяжелое решение.

Какое именно в ежедневной сводке для 24 Канала предположил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Ракетный обстрел за последние сутки

С наступлением сильных морозов россияне активизировали обстрелы Украины. За прошедшие сутки били по 5 областям: Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Хмельницкой, обстреливали ракетами и дронами-камикадзе.

Воздушные силы отчитались, что в общей сложности было уничтожено 8 ударных дронов и 18 крылатых ракет. Кроме того, были запущены 6 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П, 4 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Военный аналитик объяснил, что в силах противовоздушной обороны сейчас есть проблемы со сбиванием "Кинжалов" и баллистических ракет. Над Киевщиной они уничтожаются, однако на другой территории Украины с этим есть сложности.

Основная задача врага – исследовать украинские аэродромы на Западе, в районе Хмельницкой области. Задача – разрушить структуру аэродромов, которые готовы для F-16,

– заметил Свитан.

Россияне вскоре могут потерять Скадовск

На левом берегу Херсона украинские Силы обороны продолжают активно работать против врага. В последние дни там фиксируется самолетопад вражеской авиации. В связи с этим аналитики отмечают, что действия врага там стали менее эффективными из-за отсутствия поддержки с воздуха.

В целом это привело к провалу 18-й общевойсковой армии России на этом направлении. Она была вынуждена отойти для пополнения своих резервов, ведь разбита на 30 – 40%.

Оккупанты именно на этом участке фронта страдают от нехватки поставок с территории России больше всего, ведь это самая дальняя точка от страны-агрессора.

Это на себе вполне ощутила 18-я российская армия, которую сейчас пытаются подлатать десантниками. Однако и они могут работать несколько дней, возможно, недель, а дальше их также нужно отводить, рассказал Свитан.

Со временем врагу придется под давлением отходить на третью линию обороны, так называемую "линию Суровикина", что в 15 – 20 километрах за Скадовском. Пока россияне не приняли такого решения, ведь это позволит ВСУ развернуться на левом берегу, создать оперативный плацдарм и дальше ждать достаточного количества авиации, чтобы двигаться в сторону Крыма.

Однако, как минимум, при отходе на эту линию обороны россияне потеряют Скадовск, который окажется под непосредственным огневым контролем артиллерии Сил обороны Украины.

Поэтому сейчас россияне в раздумьях, но думать они будут недолго, как только на левый берег пойдет достаточное количество нашей техники, они быстро примут это решение и откатятся примерно до Скадовска. Но стоит помнить, что такие действия ВСУ будут происходить только при наличии достаточного количества сил, средств и авиации. Без них это направление лучше не трогать, ведь это обернется угрозами уже для украинской армии,

– объяснил военный эксперт.

Как только Украина получит эскадрилью F-16, а лучше бригаду и привлечет на это направление, то события там начнут происходить гораздо более быстрыми темпами.

Готовят ли ВСУ наступление на Крым

На днях издание Welt написало, что в ближайшие месяцы Норвегия должна передать в Украине самолеты F-16. Там отмечают, что расстояние от Кринков, где сейчас продолжаются активные боевые действия, до сухопутного пересечения ключевых позиций врага в направлении Крыма – 60 километров. И в ближайшие месяцы Украина вполне может начать наступление на полуостров.

В издании также написали, что именно в связи с этим сейчас в Крыму активно уничтожаются радиолокационные станции и ПВО врага.

Свитан убежден, что на Юге сейчас основная задача для ВСУ – выход на переправу в районе Крыма – на Перекоп и Чонгар.

Однако аналитик отметил, что без поддержки авиации – это однозначно делать нельзя. Это будет грозить огромными потерями для Украины. Стоит дождаться авиации, к тому же нет никаких оснований думать, что Украина не получит то количество самолетов, которое ей обещали.

Как минимум одна бригада будет передана весной, вероятно, в марте, подчеркнул летчик-инструктор.

Он считает, что маркером начала активных боевых действий на Юге будет уход россиян из Кинбурнской косы, после чего начнется форсирование Днепра и активные действия украинских Сил обороны.