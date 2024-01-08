Яке саме в щоденному зведенні для 24 Каналу припустив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Ракетний обстріл за останню добу

З настанням сильних морозів росіяни активізували обстріли України. За минулу добу били по 5 областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Хмельницькій, обстрілювали ракетами та дронами-камікадзе.

Повітряні сили відзвітували, що загалом було знищено 8 ударних дронів та 18 крилатих ракет. Крім того, було запущено 6 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-31П, 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Військовий аналітик пояснив, що в сил протиповітряної оборони наразі є проблеми зі збиттям "Кинджалів" та балістичних ракет. Над Київщиною вони знищуються, однак на іншій території України з цим є труднощі.

Основне завдання ворога – він намагається дослідити українські аеродроми на Заході, в районі Хмельниччини. Завдання – зруйнувати структуру аеродромів, які готові для F-16,

– зауважив Світан.

Росіяни невдовзі можуть втратити Скадовськ

На лівому березі Херсонщини українські Сили оборони продовжують активно працювати проти ворога. Останніми днями там фіксується літакопад ворожої авіації. У зв’язку з цим аналітики зауважують, що дії ворога там стали менш ефективними через відсутність підтримки з повітря.

Загалом це призвело до провалу 18-тої загальновійськової армії Росії на цьому напрямку. Вона була змушена відійти для поповнення своїх резервів, адже розбита на 30 – 40%.

Окупанти саме на цій ділянці фронту страждають від браку постачань з території Росії найбільше, адже це найдальша точка від країни-агресорки.

Це на собі сповна відчула 18-та російська армія, яку зараз намагаються підлатати десантниками. Однак і вони можуть працювати кілька днів, можливо, тижнів, а далі їх також потрібно відводити, розповів Світан.

Згодом ворогові доведеться під тиском відходити на третю лінію оборони, так звану "лінію Суровікіна", що за 15 – 20 кілометрів за Скадовськом. Поки що росіяни не ухвалили такого рішення, адже це дозволить ЗСУ розвернутися на лівому березі, створити оперативний плацдарм і далі чекати достатньої кількості авіації, аби рухатися в бік Криму.

Однак, як мінімум, при відході на цю лінію оборони росіяни втратять Скадовськ, який опиниться під безпосереднім вогневим контролем артилерії Сил оборони України.

Тому зараз росіяни в роздумах, але думати вони будуть недовго, як тільки на лівий берег піде достатня кількість нашої техніки, вони швидко пристануть на це рішення і відкотяться приблизно до Скадовська. Але варто пам'ятати, що такі дії ЗСУ будуть відбуватися лише за умов наявності достатньої кількості сил, засобів та авіації. Без них цей напрямок краще не чіпати, адже це обернеться загрозами уже для української армії,

– пояснив військовий експерт.

Як тільки Україна отримає ескадрилью F-16, а краще бригаду і залучить на цей напрямок, то події там почнуть відбуватися набагато швидшими темпами.

Чи готують ЗСУ наступ на Крим

Днями видання Welt написало, що найближчим місяцями Норвегія має передати в Україні літаки F-16. Там зазначають, що відстань від Кринків, де зараз тривають активні бойові дії, до сухопутного перетину ключових позицій ворога в напрямку Криму – 60 кілометрів. І найближчими місяцями Україна цілком імовірно може розпочати наступ на півострів.

У виданні також написали, що саме у зв'язку з цим зараз в Криму активно нищаться радіолокаційні станції і ППО ворога.

Світан переконаний, що на Півдні зараз основне завдання для ЗСУ – це вихід на переправу в районі Криму – на Перекоп і Чонгар.

Однак аналітик наголосив, що без підтримки авіації – це однозначно робити не можна. Це загрожуватиме величезними втратами для України. Варто дочекатися авіації, до того ж немає жодних підстав думати, що Україна не отримає ту кількість літаків, яку їй обіцяли.

Як мінімум, одна бригада буде передана весною, імовірно, в березні, підкреслив льотчик-інструктор.

Він вважає, що маркером початку активних бойових дій на Півдні буде відхід росіян з Кінбурнської коси, саме після цього почнеться форсування Дніпра та активні дії українських Сил оборони.