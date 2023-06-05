Все в ожидании наступления ВСУ, – советник мэра Мариуполя рассказал, чем занимаются оккупанты
В ожидании наступления украинской армии российские оккупанты начали суету в Мариуполе. Они перекидывают оружие, технику и живую силу, а также усилили патрулирование по морю.
Об этом 24 Каналу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне растеряны и не знают, откуда ждать удара ВСУ.
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"Россияне находятся в состоянии ожидания наступления и не понимают, на какой участок нужно перекидывать войска. Большую часть армейского корпуса держат без значительного движения в Мариупольском районе", – сказал Андрющенко.
Россияне развели суету перед наступлением ВСУ: смотрите видео
После "хлопка" в Юрьевке Донецкой области, вероятно, оккупантов начали перекидывать сразу на фронт – чтобы они погибали в окопах, а не в тылу.
Россияне перетягивают силы в направлении Бердянска
Было замечено движение колонны с техникой и живой силой в Бердянск. В частности, оккупанты тянули бронеавтомобили "Тигр" и ракеты к системе ПВО.
"Большие движения вертолётов над морем. Такое впечатление, что они патрулируют. Что-то происходит, но до конца непонятно", – добавил Андрющенко.
Куда бы россияне не перевозили свои ресурсы, об этом оперативно узнают украинские военные, которые не преминут уменьшить вражеские запасы. В конце концов оккупанты постоянно будут иметь проблемы с тыловым обеспечением.
Новый сезон "хлопка": последние новости
- 5 июня в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе раздался мощный взрыв. Вероятно, временно оккупированный город снова посетил "хлопок".
- Ранее во временно оккупированном Бердянске расцвел "хлопок". Жители города сообщали о мощных взрывах в районе порта.
- Среди захватчиков на оккупированной территории Запорожской области распространяется паника. После успешной "недели хлопка" россияне понимают, какие угрозы ожидают их практически отовсюду.