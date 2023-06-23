До врага 100 метров: почему активизировались россияне на Лиманском направлении

В последние дни российские оккупанты предприняли масштабные штурмовые действия на Лиманском направлении. Враг стремится рассеять ВСУ, но ему это не удастся.

Об этом 24 Каналу рассказал военный Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко. По его словам, Россия активно использует криминальные элементы.

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"Несколько дней назад враг совершил штурмовые действия и привлек большое количество пехоты. Контактные бои шли даже в окопах. Там их много и осталось – около 50", – сказал Дорошенко.

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От его части до врага около 100 метров, что позволяет вести стрелковое сражение.

Чего хочет достичь враг

Россияне одновременно на нескольких километрах пытались совершить контрнаступательные действия.

"Мне кажется, россияне рассчитывают на то, чтобы мы стянули сюда свои силы, в том числе из Бахмута", – предположил Дорошенко.

Защитники нуждаются в помощи

В ВСУ довольно часто выходят из строя машины. Уже две машины в части Дорошенко стоят на ремонте в Харькове. Им нужно собрать 95 тысяч гривен.

Наступление ВСУ продолжается: последние новости

Враг продолжает терпеть неудачи на поле боя. В частности, стало известно, что на Купянском и Лиманском направлениях украинская армия остановила наступление оккупантов.

Аналитики ISW отмечают, что более медленный, чем ожидалось, темп украинских наступательных операций не показателен для более широкого наступательного потенциала Украины. Украинские войска, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий.

19 июня стало известно об очередном освобожденном от российских оккупантов селе – Пятихатки на Запорожье. Вместе с ним снова дома уже восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

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