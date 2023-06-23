Про це 24 Каналу розповів військовий Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, Росія активно використовує кримінальні елементи.
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"Декілька днів тому ворог здійснив штурмові дії і залучив велику кількість піхоти. Контактні бої точились навіть в окопах. Там їх багато й лишилось – близько 50", – сказав Дорошенко.
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Від його частини до ворога близько 100 метрів, що дає змогу вести стрілковий бій.
Чого хоче досягнути ворог
Росіяни одночасно на кількох кілометрах намагались здійснити контрнаступальні дії.
"Мені здається, росіяни розраховують на те, щоб ми стягнули сюди свої сили, зокрема з Бахмута", – припустив Дорошенко.
Захисники потребують допомоги
У ЗСУ доволі часто виходять з ладу автівки. Уже дві машини в частині Дорошенка стоять на ремонті в Харкові. Їм потрібно зібрати 95 тисяч гривень.
Наступ ЗСУ триває: останні новини
- Ворог продовжує зазнавати невдач на полі бою. Зокрема, стало відомо, що на Куп'янському та Лиманському напрямках українська армія зупинила наступ окупантів.
- Аналітики ISW зазначають, що повільніший, ніж очікувалося, темп українських наступальних операцій не є показовим для ширшого наступального потенціалу України. Українські війська, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль.
- 19 червня стало відомо про чергове звільнене від російських окупантів село – П'ятихатки на Запоріжжі. Разом з ним знову вдома вже вісім населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.