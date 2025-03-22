Силы обороны продвинулись в западной части Белгородской области, – ISW

Силы обороны имеют незначительное продвижение на западе Белгородской области России. В то же время российские войска имеют продвижение на севере Сумской области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Что известно о продвижении Сил обороны в Белгородской области

Аналитики, ссылаясь на сообщения российских военкоров от 20 марта, отмечают, что украинские войска продвинулись на участке, расположенном к юго-западу от Демидовки (к северо-западу от города Белгород вдоль международной границы).

Российские источники сообщали, что небольшие группы украинской пехоты атакуют вблизи Демидовки, Графовки (к юго-востоку от Демидовки) и Прилесья.

В то же время в отчете ISW говорится о том, что российские войска продвинулись на севере Сумской области.

"21 марта российские войска продолжали атаковать Басовку (к северо-востоку от города Сумы). Российский милблогер заявил, что украинские войска контратакуют у Юнаковки (к югу от Басовки)", – говорится в отчете.

Напомним, что 18 марта ВСУ нанесли удар по командному пункту 3 мотострелковой дивизии 20 армии вооруженных сил России в районе Демидовки Белгородской области. Россияне его использовали для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской области.