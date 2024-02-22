Россияне пытались наступать по линии "Часов Яр – Хромовое – Бахмут"

22 февраля 2024, 18:24
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Сухопутные войска

Российские войска сегодня, 22 февраля, предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр – Хромово – Бахмут". Впрочем, врагу пришлось отступить из-за потери большого количества бронированной техники.

О попытках наступления оккупантов на этом участке фронта сообщили Сухопутные войска ВСУ.

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"Потеря большого количества бронированных машин противника во время сегодняшнего наступления побудила россиян отступить", – сообщило командование

Уточняют, что помогло остановить оккупантов подразделение "Перун", военные сожгли 2 БМД на этом участке.

Ситуация в районе Часового Яра: главное

  • Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои силы в районе Бахмута и Клищеевки. Их цель – наступление на Часов Яр.
  • Враг пытается продвигаться вблизи трассы Часов Яр – Хромово малыми группами по 30 – 40 человек.
  • По состоянию на сегодня, по данным Генштаба, на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клищеевка и Майорск Донецкой области.

Автор: Анастасія Лукашевська