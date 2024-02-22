Россияне пытались наступать по линии "Часов Яр – Хромовое – Бахмут"
22 февраля 2024, 18:24Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска
Российские войска сегодня, 22 февраля, предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр – Хромово – Бахмут". Впрочем, врагу пришлось отступить из-за потери большого количества бронированной техники.
О попытках наступления оккупантов на этом участке фронта сообщили Сухопутные войска ВСУ.
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"Потеря большого количества бронированных машин противника во время сегодняшнего наступления побудила россиян отступить", – сообщило командование
Уточняют, что помогло остановить оккупантов подразделение "Перун", военные сожгли 2 БМД на этом участке.
Ситуация в районе Часового Яра: главное
- Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои силы в районе Бахмута и Клищеевки. Их цель – наступление на Часов Яр.
- Враг пытается продвигаться вблизи трассы Часов Яр – Хромово малыми группами по 30 – 40 человек.
- По состоянию на сегодня, по данным Генштаба, на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клищеевка и Майорск Донецкой области.