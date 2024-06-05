Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг"

Наталья Гуменюк, которая ранее руководила Центром стратегических коммуникаций Сил обороны юга, получила новую должность. Ее назначили заместителем начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг".

По словам Гуменюк, ее новая должность предусматривает ответственность за "все, что касается коммуникаций" в ОК "Юг". Она отметила, что получение должностей офицерами является закрытой информацией, поэтому это не новое для нее назначение.

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Что известно о новой должности Гуменюк

В среду, 5 июня, стало известно, что Гуменюк отныне занимает должность заместителя начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг".

В ее новые обязанности входят все аспекты, касающиеся коммуникаций ОК "Юг".

Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немножко другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Юг",

– рассказала Гуменюк.

Она добавила, что управление, где она заняла новую должность, создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах Украины. По ее словам, эта сравнительно новая структура имеет целью улучшение коммуникаций, учитывая выводы, сделанные с начала полномасштабного вторжения.

Что известно об увольнении Гуменюк: кратко