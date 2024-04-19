Наталью Гуменюк уволили с должности спикера Сил обороны Юга
Источник:Генштаб ВСУ
Наталью Гуменюк уволили с должности пресс-секретаря Сил обороны Юга. До этого медийщики Украины обращались с соответствующей просьбой.
Наталья Гуменюк занимала должность спикера Сил обороны Юга, однако 19 апреля стало известно о ее увольнении. Соответствующее решение принял Генеральный штаб ВСУ.
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Сейчас ищут замену
Генштаб Вооруженных Сил Украины провел ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.
В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024,
– говорится в сообщении.
Там также отметили, что по состоянию на сейчас ищут специалиста, который станет новым "голосом" Сил обороны Юга.
Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме.
Этого решения требовали медийщики
- Украинские и иностранные представители медиа 17 апреля публиковали заявление, в котором требуют отстранения Натальи Гуменюк от должности руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. Это заявление подписали около ста медийщиков и изданий.
- Причиной этого стали обвинения в сторону пресс-секретаря о запрете освещать военные преступления России в зоне ее ответственности. В частности, это касается Херсонской области.
- Журналисты также обратились с просьбой предоставить им доступ к районам Херсонской области и соседних районов. Они утверждают, что эти районы были заблокированы Натальей Гуменюк в течение длительного периода, что привело к значительным информационным последствиям для Украины.